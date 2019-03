M5S, la lista delle gaffe memorabili si allunga. Ecco come pronunciano Bundesbank (video)

Nuova gaffe di un esponente grillino durante un intervento in Parlamento. Stavolta l’incidente è toccato alla deputata M5S Marialuisa Faro, che nonostante sia capogruppo del partito in commissione Bilancio, non ha saputo pronunciare Bundesbank e, forse, nonostante stesse parlando proprio di Germania, non ha neanche capito che si trattasse della Banca centrale tedesca, visto che ha usato un’improbabile dizione inglese (o qualunque cosa fosse). Fatto sta che nel suo discorso davanti ai colleghi la Bundesbank è diventata «Banchbenk».

Non solo Bundesbank: le gaffe più divertenti da «Uesmaister» a «sarà circonciso»

Non è la prima volta che esponenti grillini incorrono in gaffe che fanno pensare non abbiano grande dimestichezza con le lingue e con le istituzioni straniere. L’ultimo episodio è accaduto meno di una settimana fa al collega di Faro Riccardo Olgiati, che ha trasformato Westminster in «Uesmaister». E, d’altra parte, incidenti simili sono accaduti anche con la lingua madre, dalla record woman Teresa Manzo, che ha infilato 4 strafalcioni in un intervento di circa un minuto, giustificandosi poi con il fatto che era stata sopraffatta dall’emozione, all’indimenticabile Davide Tripiedi, che aprì un suo intervento in aula assicurando che sarebbe stato «breve e circonciso».