Il video dell’orrore alla moschea, il filmato del killer con la telecamera sull’elmetto

In un video le terribili immagini dell’orrore alla Moschea. Immagini forti della strage, le vittime, i feriti. L’uomo che faceva parte del commando terroristico si è filmato in diretta Facebook per 17 minuti con una minitelecamera su un elmetto mentre con la sua auto raggiungeva la moschea Al Noor in Deans Avenue a Chritschurch, la città più importante dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda. Ecco il video: