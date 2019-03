Il padre del ministro Stefani muore durante una gara motociclistica in Algeria

ll padre della vicentina Erika Stefani, leghista, Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, è morto in Algeria, durante una gara motociclistica. La notizia è stata diffusa solo poco tempo fa e nella comunità di Trissino, dove Giovanni Stefani, 72 anni, ha una macelleria ed è molto conosciuto, c’è sconcerto e dolore. Lascia la moglie, Enrica, che era con lui in Africa (erano partiti domenica), la figlia Erika, con cui condivideva la passione per la moto, e il figlio.