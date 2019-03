I rom aderiscono all’appello di Prodi: bandiera Ue esposta nel campo nomadi (video)

«Alla deprimente richiesta del Pd zerbino dell’Unione Europea i rom rispondono con entusiasmo. In uno dei campi con maggior criminalità (Chiesa Rossa a Milano) e in tante altre realtà in tutta Italia ecco spuntare la bandiera Ue. Il Pd ha trovato nuovi sostenitori e futuri elettori». Così Silvia Sardone, consigliera regionale lombarda di centrodestra, commenta sui Social la singolare adesione.

La bandiera Ue nel campo rom, come chiesto da Prodi

Il 21 marzo Romano Prodi ha appeso una bandiera dell’Unione europea alla finestra della sua abitazione a Bologna. L’ha fatto durante un’intervista andata in onda su Rai 2 nel programma Povera patria. L’ex premier ed ex presidente della Commissione europea ha anche fatto un appello agli italiani, chiedendo di appendere la bandiera blu alla finestra nel primo giorno di primavera.

«La bandiera dell’Europa sia l’unica ancora di salvezza per il nostro Paese», ha detto il Professore, come si legge nell’anticipazione dell’intervista. E ha continuato: «Ha valore di garanzia per i nostri figli. Questo è il valore vero della bandiera! Se lei pensa a cosa siamo: piccoli! Siamo soli, se siamo isolati nel mondo che è diventato unito in modo impressionante, lei si rende conto che questa bandiera rappresenta la salvezza, forse per noi no, ma per i nostri figli sì». Nelle case degli italiani nessuno ha aderito allo stucchevole appello, ma nei campi rom sì. Cari signori del Pd, fatevi una domanda e datevi una risposta.