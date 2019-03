Giulia Bongiorno: “Castrazione chimica a chi commette stupri se la pena è sospesa”

«Abbiamo presentato alla Camera un emendamento per inserire la possibilità di subordinare la sospensione della pena a un trattamento terapeutico o farmacologico inibitorio della libido». A dirlo il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno sul tema della castrazione chimica per chi commette violenze sessuali in un un’intervista al Messaggero. «È su base volontaria, non è un trattamento incostituzionale. La Lega sostiene questa misura da tempo, anzi è uno dei motivi, con la legittima difesa, che mi ha fatto avvicinare alla Lega», spiega.

Sulla possibilità di un’opposizione dei grillini, il ministro sottolinea che «loro hanno inserito nuove norme sulla violenza sessuale, noi su questo argomento. La norma non è nel contratto. Mi auguro che si trovi un’intesa». Con il sì alla legge sulla legittima difesa, spiega Bongiorno, «ci sarà un Paese con meno vittime che dovranno affrontare calvari giudiziari: si eviteranno ingiusti processi a chi si difende, e sì, sarà anche più sicuro. Chi entra nelle case per violentare, uccidere o rubare deve sapere che la vittima potrà respingere le aggressioni. Questa legge servirà da deterrente». Sul congresso della famiglia a Verona, dice: «Escludo categoricamente che ci possa essere la possibilità di retrocedere di un millimetro sui diritti e sull’autodeterminazione della donna. Sono curiosa».