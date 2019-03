Genova, ore di terrore a Cogoleto: le incredibili immagini dell’incendio (video)

Paura nella notte a Cogoleto, comune dell’estremo ponente della provincia di Genova, per uno spaventoso incendio boschivo che, spinto dalle raffiche di forte vento delle ultime ore, si è velocemente propagato dalle alture fino alle case a ridosso della collina e dell’Aurelia, provocando l’evacuazione precauzionale di diversi abitati e la chiusura del tratto autostradale della A10, Genova-Savona, tra i caselli di Arenzano e Varazze. L’incendio è divampato intorno alle 23 di sera, un grosso fronte di fuoco che è partito dalle alture tra la località Maxetti e il quartiere di Capieso (la collina che si affaccia sul golfo) per arrivare a lambire due quartieri oltre ad alcune case indipendenti che si trovano in pieno bosco. Intorno alla mezzanotte tanti gli abitanti scesi in strada per seguire le operazioni di soccorso, per aiutare e capire l’evolversi della situazione. Gli abitanti evacuati sono stati accolti nei locali della scuola Don Milani. Il denso fumo proveniente dall’incendio spinto dalle raffiche, che hanno raggiunto in riviera i 100 km all’ora, ha invaso l’Aurelia e spinti dal vento i lapilli del rogo hanno creato piccoli punti di fuoco minori.

Cogoleto, l’azione dei Canadair

La zona interessata, che via terra arriva ad est al confine con il vicino comune di Arenzano sopra il sito della ex Stoppani, è stata a lungo difficile da raggiungere. Le fiamme sono state domate nelle zone basse del paese, alle prime luci dell’alba sono entrati in azione i Canadair per l’intervento aereo sul rogo in altura. Il sindaco di Cogoleto, Mauro Cavelli, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per pubblica incolumità, a seguito dell’incendio. Anche il governatore della Regione Liguria ha dato aggiornamenti tramite la sua pagina Facebook spiegando che la sala operativa della Protezione Civile della Liguria è attivata e sta monitorando la situazione: in mattinata dovrebbe essere previsto un sopralluogo dei vertici della regione.

Il video del fuoco nella notte