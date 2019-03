Flat Tax, Tria gela Salvini: «Se ne potrà riparlare nel 2020»

Flat tax, Tria gela Salvini: al momento non se ne parla. ”Sarà in sede di predisposizione della prossima manovra di bilancio che potranno essere esplicitate le diverse ipotesi di riforma fiscale addizionali”. Il ministro dell’Economia, lo afferma nel corso del question time del Senato, rispondendo a una domanda sulla possibilità di introdurre a reve la “tassa piatta” in Italia anche per le famiglie . In quella sede ”saranno approfondite tutte le proposte”, assicura Tria. ”Ma al momento non è stata formulata alcuna stima ufficiale in merito a specifiche proposte di riforma”.