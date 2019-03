Civitavecchia, nel nuovo Statuto passa la proposta di FdI: giornata del ricordo dei patrioti

«Approvato finalmente il nuovo statuto comunale e con esso la nostra proposta di istituire la giornata del “Ricordo dei Patrioti e degli eroi civitavecchiesi”». Esprime soddisfazione il circolo cittadino di Fratelli d’Italia a Civitavecchia che è riuscito a far passare, in Consiglio comunale, la proposta per l’istituzione di una giornata dedicata ai civitavecchiesi che si sono distinti nel corso della storia ed hanno portato lustro alla città.

«Ogni 17 marzo, a partire dal prossimo anno, – dichiarano gli esponenti locali di Fratelli d’Italia –potremo ricordare e celebrare i nostri patrioti ed i nostri eroi che hanno saputo onorare la Patria e si sono sacrificati per la pace. Ringraziamo il consigliere comunale Massimiliano Grasso che ha accolto, nel corso di un apposito convegno promosso da FdI, la nostra proposta, facendola inserire nel nuovo Statuto del Comune. Fratelli d’Italia – affermano ancora – non vede l’ora di poter far parte del gruppo di lavoro che avrà il compito di organizzare le commemorazioni per questo importante giorno. Già dal prossimo 17 marzo, giornata dell’Unità di Italia, ogni anno studenti e cittadini potranno ricordare un personaggio illustre di Civitavecchia. Abbiamo già pronte una miriade di proposte ed iniziative che presenteremo ufficialmente, tra qualche settimana, alla nuova amministrazione comunale».