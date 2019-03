Caso Diciotti, Meloni: «Surreale che un pezzo dei Cinquestelle sia contro Salvini»

«È assolutamente surreale che un pezzo significativo della maggioranza di governo abbia preso in considerazione l’ipotesi di votare contro il ministro Salvini. Con l’autorizzazione a procedere non si vota l’indagine nel merito ma si risponde a una domanda: il ministro ha agito nell’interesse della Nazione e del governo o contro gli interessi della Nazione e del governo?». Giorgia Meloni, ospite di Non Stop News il programma di approfondimento politico condotto da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi ( Rtl 102.5 e in contemporanea sui canali 36 del Dt e 750 di Sky) interviene sul caso “Salvini-Diciotti“. La vicenda è quella dei 179 migranti “bloccati” sulla nave della guardia costiera “Diciotti” nel porto etneo lo scorso agosto per cinque giorni e per la quale i magistrati di Catania hanno richiesto di procedere contro Salvini con l’accusa di sequestro di persona.

Caso Diciotti, Meloni: «Noi difendiamo Salvini»

«Se i Cinquestelle dovessero votare per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini – ha aggiunto Meloni – dovrebbero mandare a casa il governo perché non ti puoi tenere un vicepremier e ministro che agisce contro gli interessi della Nazione. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo detto dall’inizio che avremmo votato per difendere Salvini e che consideriamo scandaloso che ci sia un’indagine nei confronti di un ministro che ha impedito a qualcuno di entrare illegalmente in Italia. Per anni e anni abbiamo avuto ministri che facevano apertamente favoreggiamento del reato di immigrazione clandestina ma nessuno ha pensato a indagarli».