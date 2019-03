«Brutta anoressica», Alessia Marcuzzi ricoperta di insulti su Instagram

Non si ferma la polemica, dopo il caso Fogli-Corona e le scuse di Alessia Marcuzzi, durante il programma ‘L’isola dei Famosi’. Il reality è un ininterrotto generatore di liti e di insulti che si propagano sui social senza freni inibitori. La conduttrice aveva scelto di non replicare alle accuse per non avere “stoppato” Corona, ma gli haters se la sono ugualmente “mangiata”, dando fondo ai più variegati insulti sul profilo Instagram della Marcuzzi, anche su foto che nulla hanno a che fare con la vicenda. Sotto un video, dove lei cammina per i corridoi di Cologno Monzese, le hanno scritto di tutto.

« Marcuzzi, sei una giraffa con i capelli»

«Stupidità al 100%», »sei proprio falsa», «mi chiedo come mai ti fanno lavorare ancora, brutta anoressica» e, ancora, «una giraffa con i capelli». A tanto livore la Marcuzzi non risponde e lascia che siano altri a difenderla. «Ma che senso ha attaccarla?», si chiede un utente del profilo Instagram, «non è la gogna, è Instagram», «se vi sta antipatica non seguitela», la difendono. Altri ancora: «siete persone frustrate che si sfogano dietro una tastiera! Mollatela e fate altro!». Una donna si rivolge alla Marcuzzi con il cuore. »Io non condivido gli insulti, perché insultando ci si mette ala stesso livello di chi si giudica. Però, e lo dico da donna a donna, Alessia, penso davvero che l’atteggiamento che hai scelto di intraprendere sia sbagliato, poco edificante e autolesivo. Sei una donna Alessia, in molte occasioni in passato hai saputo dimostrare il tuo valore. Torna a farlo. Per te. Per tutte noi».