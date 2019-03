Brexit, Theresa May ancora senza accordo. E medita la fuga dal Parlamento

Di fronte allo stallo dei negoziati, la premier britannica Theresa May sta valutando la possibilità di rinviare o modificare il voto di domani sull’accordo per la Brexit raggiunto con l’Unione europea. A riferirlo è il Times, secondo cui esponenti del partito conservatore della premier avrebbero esercitato pressioni perché rinviasse il voto a meno di concessioni dell’ultimo minuto da Bruxelles. «Le hanno consigliato di bloccare il voto e di sostituirlo con una mozione che illustri il tipo di accordo necessario ai parlamentari conservatori per mantenere il partito compatto e fare pressioni su Bruxelles», afferma il quotidiano.

Ancora in corso i colloqui con Bruxelles

Ieri la May ha parlato al telefono con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. I colloqui sono tuttora in corso tra le parti. Se i negoziati dovessero produrre un accordo, allora May probabilmente andrebbe a Bruxelles, dove per ora sono invece fissate visite. Il primo ministro britannico ha chiesto all’Ue concessioni che la aiuterebbero ad ottenere l’approvazione in Parlamento dell’accordo di ritiro, un documento giuridico che regola l’uscita del Regno Unito dall’Unione il 29 marzo.

Il nodo della questione irlandese

I parlamentari britannici hanno già respinto l’accordo per la Brexit una prima volta. Il maggior ostacolo resta il backstop, vale a dire la soluzione di salvaguardia individuata per impedire che risorga un confine fisico tra Irlanda e Irlanda del Nord. La Gran Bretagna cerca concessioni che plachino i timori che il Paese possa rimanere invischiato in una stretta relazione con l’Ue, cosa che frustrerebbe i tentativi di concludere accordi commerciali separati, senza che sussista la possibilità di lasciare unilateralmente il backstop. Se il Parlamento britannico rigetterà ancora l’accordo domani, allora dovrà scegliere se lasciare l’Ue il 29 marzo senza accordo oppure chiedere un rinvio.