9 infermiere incinte nello stesso ospedale. Il record che fa discutere l’America (video)

Nove infermiere, che lavorano nello stesso reparto dello stesso ospedale, che aspettano contemporaneamente un bimbo. Accade a Portland nel Maine, Usa. Le donne dovrebbero partorire tra aprile e luglio, secondo un post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale del Maine Medical Center. Nel post 8 delle future mamme si sono messe in posa con il loro bel pancione tenendo in mano un cartello in cui c’è scritta la data prevista per il parto.

Infermiere incinte, ne parla tutta l’America

La prima a rimanere incinta è stata Erin che scherzando dice: “Credo di aver fatto tendenza!”. Dopo di lei Rachel, Brittney, Lonnie, Amanda, Samantha, due Nicole e Holly. Alcune di loro sono già mamme, per altre invece è la prima volta si legge sul sito dell’ospedale, il quale fa sapere di aver già un piano per quando le infermiere andranno in maternità.