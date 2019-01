Trionfo del vino e del cibo Made in Italy in tutto il mondo: è record storico

Un successo enorme, mai così tanto cibo e vino italiano sono stati consumati sulle tavole mondiali. Si tratta del record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy. Nel 2018 è stato infatti raggiunto, per la prima volta, il valore di 42 miliardi di euro, grazie all’aumento del 3 per cento. A tracciare il bilancio è la Coldiretti, sulla base delle proiezioni su dati Istat. Un bilancio che dimostra quanto i prodotti italiani siano apprezzati e quindi quanto sia necessario rivalutare il settore, spingendolo sempre più in alto. «Si tratta di un ottimo risultato che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy a tavola per la ripresa economica e occupazionale del Paese». La Coldiretti precisa che «quasi i due terzi delle esportazioni agroalimentari interessano i Paesi dell’Unione Europea dove il principale partner è la Germania mentre fuori dai confini comunitari sono gli Stati Uniti il mercato di riferimento dell’italian food».

I prodotti Made in Italy che spingono la crescita