Tablet e smartphone, come e quando farli usare dai ragazzini. I consigli degli esperti

Non bisogna avere paura quando i ragazzini giocano con tablet e smartphone. Si alza una voce controcorrente rispetto a quello che quasi tutti pensano. Diciamo basta all’ansia e alla preoccupazione se il bimbo utilizza dispositivi mobili come il cellulare o il tablet. Esistono infatti poche prove che questo sia di per sé dannoso. Per stare tranquilli bisogna semplicemente spegnerli almeno un’ora prima che i piccoli vadano a letto, perché questo ha un effetto positivo sul loro sonno. A emettere le raccomandazioni il Royal College of Pediatrics and Child Health (Rcpch), che sono state pubblicate su Bmj Open.

Tablet e smartphone, i risultati dello studio