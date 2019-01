Sangue in California: colpi di pistola in un bowling. Scoppia il panico, morti e feriti

Paura in California, dove c’è stata una sparatoria e ci sarebbero diverse vittime: il dramma è avvenuto in una pista da bowling a Torrance. Secondo una prima ricostruzione un uomo armato ha sparato all’interno del bowling. Il dipartimento di polizia locale ha comunicato in un tweet che «ci sono state segnalazioni di colpi di arma da fuoco con più vittime» a Gable House Bowl, scrive la Abc . Gable House è una sala giochi con bowling molto frequentata dai residenti della zona. Torrance è una città costiera della California a circa 32 km da Los Angeles. La polizia sta chiedendo ai residenti di «stare lontani dalla zona» vicino al bowling.

La polizia ha ingaggiato una caccia all’uomo. Ancora non si conoscono i motivi che hanno innescato la sparatoria. Al Los Angeles Times un uomo che al momento della sparatoria si trovava nella Gable House Bowl di Torrance, nella contea di Los Angeles, ha raccontato: «Abbiamo sentito, prima degli spari, una rissa. Siamo corsi nel bar e ci siamo coperti, perché abbiamo sentito degli spari». Il testimone ha detto di essere rimasto nascosto per un quarto d’ora, prima dell’arrivo della polizia.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.

— Torrance Police (@TorrancePD) 5 gennaio 2019