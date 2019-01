Salvini ha già pronta la punizione per i sindaci ribelli: rinuncino ai fondi

Attorno al ribelle Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, si è subito creata una catena di primi cittadini in rotta di collisione col ministro degli Interni Matteo Salvini sul decreto sicurezza. Con Orlando si è schierato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, quello di Firenze Dario Nardella, quello di Parma Federico Pizzarotti e quello di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. E anche l’Anci ha chiesto a Salvini di aprire un tavolo di confronto.

Il punto contestato del decreto

Il problema sollevato riguarda il punto del decreto sicurezza in cui si stabilisce che i migranti richiedenti asilo non possono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza perdendo così i requisiti per godere di alcuni diritti basilari (case popolari, asilo per i figli) . Salvini ovviamente non l’ha presa bene, fiutando giustamente, dietro questa levata di scudi, un polverone tutto politico per dare ossigeno all’opposizione antigovernativa. E così ha già pensato a quali possono essere le punizioni cui i sindaci ribelli vanno incontro: al Viminale già si fanno i conti sulle risorse cui i primi cittadini che non vogliono applicare il decreto dovranno rinunciare. Si va dai fondi per l’assunzione di vigili urbani a quelli per la videosorveglianza e per le scuole sicure. Totale: 3 milioni di euro per Palermo e oltre 7 milioni di euro per Napoli. Sarà bene che i sindaci con manie di protagonismo si facciano qualche conto…