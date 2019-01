Salvini: «Dalle parole ai fatti, da inizio anni zero sbarchi. Sconfitti gli scafisti»

Da inizio anno sbarchi azzerati: 100% in meno rispetto allo scorso anno. Lo annuncia Matteo Salvini nel comunicare i dati aggiornati alle ore 8 di oggi ricordando come nello stesso periodo dello scorso anno ci furono 453 sbarchi. «Sono al lavoro da inizio 2019 per diminuire ancora gli sbarchi – prosegue con una certa soddisfazione il ministro dell’Interno – agevolare gli arrivi via aereo di chi scappa davvero dalla guerra con i confermati corridoi umanitari, moltiplicare le espulsioni. Con scafisti e trafficanti – aggiunge in polemica con la sinistra distratta nei confronti delle Ong “colluse” – nessuna complicità». L’annuncio è contenuto in un tweet con l’hastag dalleparoleaifatti.

