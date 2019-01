Salvini ai sindaci “talebani”: «Andatevene, ne risponderete davanti alla legge e alla storia»

Mentre la questione è finita sul tavolo del governo e fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il governo è pronto a confrontrsi con l’Anci in materia attorno a un tavolo convocato il 10 gennaio, molto ampia levata di scudi di trenta sindaci che, al contrario dei ‘ribelli’, si sono schierati al fianco di Salvini. Il nodo del decreto sicurezza dunque resta ancora tutto da sciogliere.

Salvini, dunque, come annunciato, non arretra di un millimetro e srebbe pronto a mettere in essere ispezioni straordinarie per verificare che venga rispettato il divieto di iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo, come scrive il Corriere della Sera. Nella circolare ai prefetti diramata il 18 dicembre scorso, dopo l’approvazione definitiva del decreto, il capo di gabinetto del Viminale specificava che «ai richiedenti asilo — che, peraltro, non saranno più iscritti nell’anagrafe dei residenti — vengono dedicate le strutture di prima accoglienza (Cara e Cas), all’interno delle quali permangono, come nel passato, fino alla definizione del loro status». Non venivano impartite altre disposizioni perché, viene spiegato ora, «le ispezioni prefettizie effettuate periodicamente servono proprio a verificare la tenuta dei registri per lo stato civile e dunque in caso di violazione scatta un controllo straordinario e l’eventuale denuncia alla magistratura». Ed è proprio questa la strada che Salvini sarebbe intenzionato a percorrere percorsa nei prossimi giorni.