Renzi presentatore chiude con super flop: battuto da Heidi e da un filmetto d’amore

Chiude in tristezza anche l’ultima punta di “Firenze secondo me“, condotta da Matteo Renzi, che si attesta all’1.9% di share, sotto la media della rete, Nove, con circa 500mila spettatori. Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 5 gennaio 2019 vedono, in prime time la vittoria di Rai1 con il film Heidi, vola su Rai2 l’omaggio voluto da Carlo Freccero ad Adriano Celentano alla vigilia del suo compleanno. C’è Celentano ha infatti fatto registrare 2.907.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Italia 1 L’Ultimo dei Templari ha intrattenuto 1.235.000 spettatori (5.6% di share). Su Rete4 Delitto sul Lago ha raggiunto 893.000 spettatori con il 4.1% di share, mentre su La7 la serie Little Murders ha segnato 333.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 Due sotto un tetto convince 536.000 spettatori con il 2.4%, battendo il Nove con l’ultima puntata di Firenze secondo me dell’ex premier Matteo Renzi che si ferma a 415.000 spettatori con l’1.9%. Perdere con Heidi su Raiuno, nel giorno della Befana, è ovvio, ma fare meno ascolti di un filmetto di due anni fa su corna e tradimenti, non è proprio un bel risultato per il presentatore-giornalista Matteo Renzi, che rischia di chiudere prematuramente anche questa esperienza.