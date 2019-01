Reddito di cittadinanza agli immigrati, Lollobrigida (FdI): «È una vera follia»

L’ultima bozza del decreto sul reddito di cittadinanza prevede che la misura sia estesa anche agli extracomunitari con permesso di soggiorno e una residenza in Italia da almeno cinque anni. Ma i due leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in passato avevano lasciato intendere il contrario. Non è un punto secondario, anche per i profili della spesa. La relazione tecnica allegata alla bozza del decreto identifica 1 milione 375mila nuclei familiari come possibili beneficiari, secondo i requisiti fissati, del Reddito. Tra questi quelli composti da stranieri regolari in Italia da più di cinque anni sono circa 200mila, circa un sesto.

Reddito di cittadinanza, le parole di Lollobrigida

Dalle opposizioni, Fratelli d’Italia in testa, arriva subito un altolà affinché questa ipotesi venga smentita dalla Lega e definitivamente archiviata. «Ci auguriamo che le prime informazioni che circolano sui requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza siano delle palesi invenzioni», ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. «È una follia infatti pensare di estendere la platea beneficiaria anche agli immigrati che abbiano il permesso di soggiorno e una residenza in Italia da cinque anni, soprattutto alla luce del fatto che milioni di cittadini italiani subiranno un clamoroso blocco dell’adeguamento delle loro pensioni medio-basse. Se fosse questa la realtà, se il governo stesse davvero pensando di mantenere gli immigrati a spese degli italiani, sarebbe gravissimo. Che cosa ne pensa la Lega?», ha concluso Lollobrigida.