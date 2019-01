Prova a rubare la bici davanti alla stazione di Polizia e finisce “impacchettato” (video)

Non è la scena di un film. Il fatto è realmente accaduto. Un giovane si è avvicinato a una bicicletta per rubarla. E l’ha fatto nel luogo meno adatto, e cioè a ridosso della stazione di Polizia. Una follia (o una distrazione) che gli è costata cara. Il furto è andato malissimo e ora le immagini del suo arresto stanno facendo il giro del web. La Polizia di Gladstone, in Oregon, ha infatti pubblicato sulla sua pagina Facebook il video registrato dalla telecamere di sorveglianza. Il filmato mostra il ragazzo, con il volto coperto, mentre prova a rubare la bicicletta parcheggiata davanti alla finestra con l’insegna della polizia. Dopo qualche secondo appare un agente che lo blocca. Lui si arrende, alza le mani. Finisce a terra. L’agente inizia a immobilizzarlo. Poi con l’aiuto dei colleghi, lo”impacchetta” ammanettandolo e lo porta via.