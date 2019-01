Migranti, FdI: “Ue vomitevole, doppia morale con Malta e l’Italia”

Sulla vicenda delle navi Sea Watch e Sea Eye la linea ferma del governo italiano è chiara, ma le ipocrisie e i doppiopesismi con cui i sindaci “talebani” da giorni stanno istigando alla ribellione e all’anarchia sta contagiando anche il resto d’Europa. A cui non pare vero che ancora una volta l’Italia faccia la parte della “cattiva” senza risolvere di un millimetro il groviglio di problemi legati anche al ricatto delle Ong. A rilevarlo è l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Maullu.

Migranti, la doppia morale dell’Europa

“È del tutto inammissibile che l’Europa non abbia ancora richiamato Malta per l’atteggiamento che sta tenendo nei confronti della ong Sea Watch, ferma al largo delle coste maltesi con diversi migranti a bordo, inclusi alcuni minori”. “Con ogni evidenza, l’Europa ha deciso di riservare i suoi peggiori strali all’Italia, unicamente per motivi politici, decidendo vigliaccamente di sorvolare sulla condotta di Malta e sul suo approccio nei confronti delle Ong. La doppia morale dell’Europa, in

questo senso, è davvero vomitevole”, aggiunge l’europarlamentare di Fratelli d’Italia. “In questi ultimi anni l’Europa è stata in grado soltanto di criticare, dimostrandosi totalmente incapace di trovare una soluzione accettabile per le ondate migratorie e per il loro contenimento. Ciò che serve, come ripetiamo da anni, è un blocco navale”. L’Italia ha dato una lezione all’Europa

accogliendo donne e bambini a bordo delle navi. Ora tutta la Ue deve farsi carico del problema, a partire da Germania e Olanda, Paesi le cui bandiere sventolano sulle due imbarcazioni.