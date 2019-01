Meloni stronca i sindaci talebani della sinistra. E il web si scatena: «Vanno cacciati»

«Inaccettabile la decisione dei sindaci talebani pro-immigrazione, come Orlando e De Magistris, di disapplicare il decreto sicurezza». Giorgia Meloni attacca i sindaci ribelli che vogliono boicottare il dl sicurezza. «Diversamente da quanto creda la sinistra – ha scritto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook – le leggi vanno applicate anche quando (giustamente) mettono un freno all’accoglienza indiscriminata. Il governo faccia valere la legalità, con ogni mezzo. Fratelli d’Italia garantisce il suo totale sostegno per dare piena applicazione al decreto sicurezza, che se ha un difetto è quello di essere troppo blando, non certo di limitare i diritti costituzionali».

Meloni e il post su Fb

Il post ha ottenuto migliaia di like e di commenti. Un utente ha scritto: «Il decreto sicurezza è una legge dello Stato di cui quei sindaci fanno parte. Il ministro Salvini è anche il loro. Se non sono d’accordo possono sempre dimettersi e noi tutti ce ne faremo una ragione». Un altro ha commentato: «Pazzesco. Rappresentanti delle istituzioni che dicono che non rispetteranno una legge dello Stato. Inconcepibile. Non si rendono nemmeno conto di quale danno fanno. Tutti potrebbero pensare che se una legge non gli piace possono fare a meno di rispettarla».