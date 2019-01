Meloni posta la foto della figlia con la calza della Befana. Si scatena l’odio social…

No, neanche nel giorno dell’Epifania si ferma l’odio politico. Nessuno stupore, ormai gli italiani sono più che abituati. Ma riportiamo l’ennesimo episodio per dovere di cronaca.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha postato su Twitter la foto della figlioletta intenta ad aprire la calza della Befana. Questo il suo saluto: “Il dolce risveglio di Gigì. E voi, avete ricevuto o donato la calza? Buona Epifania!”. Tra i vari commenti colpiscono quelli che imputano alla Meloni il comportamento del vicesindaco di Trieste, leghista, il quale ha gettato in un cassonetto le coperte di un clochard. “Io l’ho rubata a un senzatetto e poi l’ho bruciata in un cassonetto – scrive Giovannardi79 – Vado bene per entrare a far parte del vostro partito o preferisci dei gesti più estremi?”. Giovanna invece replica così a Giorgia Meloni: “Noi abbiamo ricevuto le grida di aiuto di 49 persone innocenti che stanno morendo in mezzo al mare, tra cui tre bambini piccoli che stanno vomitando. Io vomito leggendo queste frasi”. Altri hanno postato la foto dei bambini della Sea Watch o ancora hanno risposto di non avere fatto entrare la Befana perché considerata una migrante clandestina, in un crescendo di commenti velenosi e di certo poco appropriati al tono del messaggio che la Meloni ha voluto inviare: un semplice augurio per la festa della Befana, una tradizione a Roma molto sentita e molto radicata.