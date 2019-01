Inps a rischio commissariamento: s’annunciano tempi duri per Boeri

Tanto tuonò che piovve: Inps e Inail potrebbero presio andare sotto commissariemento. È un’ipotesi senpre più concreta- Perché il governo potrebbe inserire la riforma dei due enti – previdenza e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – nel decreto legge della prossima settimana rigurdante quota 100 e il reddito d cittadinanza. Al verificarsi di tale ipotesi, il commissariamento scatterebbe inevitabilmente. Conte, Salvini e Di Maio vorrebbero chiudere l’epoca della guida “monocratica” e tornare alla struttura collegiale, ripristinandoi il consiglio di amministrazione cancellato nel 2010.

I contrasti tra il presidente dell’Inps e il governo

Nella decisione del governo influisce certamente l’idea di voltare pagina in fatto di pensioni e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ma influiscono sicuramente anche i contrasti tra Tito Boeri e il governo isulla proposta di quota 100. Il presidente dell’Inps ha svolto il ruolo di “guardiano” della legge Fornero, inimicandosi la Lega e buona aprte degli aspiranti pensionati d’Italia. E si inimicò anche il M5S al tempo del varo del decreto dignità. Di Maio alluse onfatti al presidente dell’Inps quando parlò di una “manina” che avrebbe truccato la relazione tecnica che prevedeva 8 mila posti in meno all’anno come effetto del provvedimento.