Il messaggio di Mattarella:: «Basta odio e insulti. Sì ai buoni sentimenti»

No agli insulti e all’odio, sì ai buoni sentimenti e all’unità della comunità nazionale. L’Italia ha deciso a suo tempo di investire sull’Europa e su tale strada deve continuare a camminare. È stato un discorso pacato ed equilibrato quello pronunciato da Sergio Mattarella nel tradizionale messaggio di fine anno dal Quirinale. un discorso che non ha suscitato polemiche anche se non vi è mancata qualche punzecchiatura al governo, come nel caso della tassa sul volontariato, proposta e poi ritirata. Il capo dello Stato non ha voluto insomma contribuire a esacerbare gli anini dopo le tensioni di questi giorni sui passaggi parlamentari della manovra del governo. Si è riproposto come fattore di stabilità e di equilibrio per il sistema politico e istituzionale italiano

“Sentirsi comunità”

Per Mattarella in Italia oggi c’è “l’esigenza di sentirsi e di riconoscersi come una comunità di vita. Sentirsi ‘comunità’ significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa ‘pensarsi’ dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese”. Il capo dello Stato insiste sul fatto che occorre “essere rispettosi gli uni degli altri”. “Vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi, come è giusto, per le proprie idee rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore”.

Un Paese ricco di solidarietà

Al centro del discorso del capo dello Stato c’è poi il terzo settore. Nel chiedere di non aver “timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società”, Mattarella ha ricordato che “il nostro è un Paese ricco di solidarietà”. “Spesso la società civile è arrivata, con più efficacia e con più calore umano, in luoghi remoti non raggiunti dalle pubbliche istituzioni – ha detto l’inqulino del quirinale – Ricordo gli incontri con chi, negli ospedali o nelle periferie e in tanti luoghi di solitudine e di sofferenza dona conforto e serenità. I tanti volontari intervenuti nelle catastrofi naturali a fianco dei Corpi dello Stato. È l’Italia che ricucè e che dà fiducia”. Nel difendere le realtà del terzo settore e il No profit, Mattarella chiede di evitare “tasse sulla bontà”.

“Non esistono ricette miracolistiche”

Mattarella ha poi spostato il suo discorso sull’attualità politica, dopo l’approvazione definitiva alla Camera della legge di bilancio. Il capo dello Stato si dice “fiducioso” per il 2019 che verrà, ma “molte sono le questioni che dobbiamo risolvere”. “La mancanza di lavoro che si mantiene a livelli intollerabili – ha spiegato – L’alto debito pubblico che penalizza lo Stato e i cittadini e pone una pesante ipoteca sul futuro dei giovani. La capacità competitiva del nostro sistema produttivo che si è ridotta, pur con risultati significativi di imprese e di settori avanzati. Le carenze e il deterioramento di infrastrutture. Le ferite del nostro territorio”. Per far fronte a queste carenze, però, l’inquilino del Quirinale ha invitato a non cercare “ricette miracolistiche”.

L’Italia e l’Europa

Immancabile il riferimento all’Europa “La dimensione europea è quella in cui l’Italia ha scelto di investire e di giocare il proprio futuro – ha detto Mattarella – e al suo interno dobbiamo essere voce autorevole”. Dopo aver ricordato Antonio Megalizzi, il capo dello Stato ha ricordato che “quest’anno saremo chiamati a rinnovare il Parlamento europeo, la istituzione che rappresenta nell’Unione i popoli europei, a quarant’anni dalla sua prima elezione diretta. È uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: più di 400 milioni di cittadini europei si recheranno alle urne. Mi auguro che la campagna elettorale si svolga con serenità e sia l’occasione di un serio confronto sul futuro dell’Europa”.