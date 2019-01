I “sobri” auguri del sindaco Pd di Portici Vincenzo Cuomo. Il web lo massacra (video)

All’anima della sobrietà. Che dire degli auguri di Buon Anno sdraiato mollemente in piscina mentre se la spassa dispensando consigli e cantando ? I “sobri” auguri di buon anno di Vincenzo Cuomo, sindaco del centrosinistra di Portici (Napoli) ed ex parlamentare del Pd sono quanto di più insensibile ed inopportuno possa riservare il web. Uno schiaffo a chi è in difficoltà.

Auguri “trash”

Tra popolazioni sfollate e famiglie in difficoltà, per mandare un messaggio di speranza ai suoi concittadini, soprattutto a quelli alle prese con disoccupazione e crisi economica, poteva trovare un modo meno trash, meno becero e pacchiano che immergersi in costume da bagno nella sua piscina a picco sul mare, sotto il sole di Capodanno. Tanti gli insulti sul suo profilo Fb. Gli auguri da “nababbo” no, sono stati piuttosto sgraditi. Nei gruppi social cittadini, soprattutto, la scelta di Cuomo di mostrarsi così viene definita come una mancanza di rispetto per tanti porticesi che non possono permettersi nemmeno un tetto sulla testa. “Auguri da nababbo” commentano alcuni, altri che sembra una scena tratta da una serie TV.