Gaffe in diretta di Caterina Balivo: «Buon anno Fabrizio Frizzi». E il web non la perdona (video)

Gaffe di Caterina Balivo a Vieni da me. Elisabetta Gregoraci ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi, il conduttore romano scomparso lo scorso anno a marzo. Nel programma di Caterina Balivo, in onda nel primo pomeriggio su Rai1, è stato trasmesso un filmato della partecipazione della Gregoraci a Miss Italia del 1997, condotta proprio da Frizzi. Al rientro in studio la Gregoraci ha colto l’occasione per ricordare il conduttore: «Persona meravigliosa, mi sono emozionata nel rivedere il filmato con il grande Fabrizio». A quel punto a sorpresa la Balivo ha urlato: «Buon anno Frizzi», accompagnando il tutto con un forte applauso. Sono seguiti momenti di imbarazzo in diretta. Sui social critiche a raffica, c’è chi ha parlato di “figura di m…”, chi ha dato della “ubriaca marcia” alla conduttrice.

Cosa ho appena visto?

La Gregoraci ricorda Fabrizio Frizzi e la Balivo applaude dicendo ‘Buon anno Frizzi!’ 😑 pic.twitter.com/IOtRzKgxco — QGK 🦜 (@cugycappa) 2 gennaio 2019