Festa del Tricolore, Fico fa propaganda pro-migranti. Meloni lo bacchetta: «Parole inaccettabili»

Neanche la Festa del Tricolore riesce a spegnere i bollori ideologici dei fautori dell’immigrazione senza se e senza ma. Così Roberto Fico, che trasforma un’occasione di riscoperta dell’identià nazionale in un triste pretesto per fare propganda buonista a buon mercato. Giorgia Meloni non ci sta e critica duramente il presidente della Camera: «Parole inaccettabili».

Il messaggio ideologico di Fico

Ma vediamo che ha detto il presidente della Camera. “Il Tricolore – sostiene – rispecchia l’unità del Paese intorno ai valori e ai principi fondamento della costruzione dell’identità nazionale: la solidarietà, la riduzione delle diseguaglianze, la giustizia sociale, la tutela di tutti i diritti e le libertà fondamentali, la promozione della pace. Ricordarlo oggi, nel 222esimo anniversario della nascita della bandiera, significa riaffermare che l’Italia è un Paese che non lascia indietro nessuno dei suoi cittadini”. Dopo questo geneico esercizio retorico, Fico passa al messaggio ideologico: “Un Paese capace di costruire ponti e non muri, di essere un interlocutore internazionale credibile e autorevole. Capace di contribuire, in un’ottica di cooperazione europea, alle sfide del nostro tempo. Di questi ideali il Tricolore è e dovrà essere sempre più simbolo”.

Meloni: «La Festa del TRcolo è festa dell’identità»

Giogia Meloni affida a Facebook la sua critica alle parole di Fico:«Inaccettabile che un Presidente della Camera utilizzi una festa dedicata alla Patria e all’identità nazionale per fare propaganda immigrazionista». Forse nessuno ha spiegato alla terza carica dello Stato che la bandiera è il simbolo più alto della comunità nazionale non certo uno dei tanti marchi del globalismo apolide-