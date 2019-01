Da Saviano indecente attacco a Salvini: «Smettila di fare il pagliaccio e apri i porti» (video)

Poteva rimanere silenzioso, il guru” del politically correct, Roberto Saviano nella querelle Salvini-sindaci disobbedienti? No che non poteva, Di qui un indicente attacco al ministro dell’Interno.. “Mi rivolgo dice Saviano in un video postato sulla sua pagina Fb – al ministro Salvini: smettila di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone. Apri i porti. Basta con questa becera propaganda, basta fare campagna elettorale sulla pelle degli ultimi”

Saviano tra “afflato umanitario” e voglia di protagonismo

«Nessun italiano – prosegue Saviano-avrà la vita migliorata se 49 persone (il caso Sea Watch n.d,r ,) continuano a stare in mare». Di qui la sisciata di pelo a Leoluca Orlando & Company. «I sindaci che stanno aprendo i porti delle città che amministrano si stanno occupando dei loro cittadini e non semplicemente degli stranieri, perché ogni volta che un diritto viene compromesso e si interviene a difenderlo, ci si sta occupando di tutti, anche dei propri cittadini». Poi la bordata finale.. «L’Europa intera si sta comportando in maniera vergognosa, ma questa non è una giustificazione per noi, quindi basta con questa becera propaganda, basta fare campagna elettorale sulla pelle degli ultimi! Di questa propaganda disumana, tra una fetta di pane e Nutella e una pizza, non ne possiamo più». Afflato umanitario? Sarà. Certo è il fatto che Saviano non poteva tollerare di essere escluso da un grande duello mediatico-politico. Che tristezza.