Cagliari, colpita da un malore. I Vigili del Fuoco la salvano in modo spettacolare (video)

In piena notte viene colpita da un malore nella sua abitazione. E viene salvata con uno spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco. Una donna si è sentita male. Non c’era possibilità di trasportarla per le scale. E i Vigili del Fuoco hanno vincolato la barella all’autoscala portandola fino a terra. Il video è diventato subito virale sui social. Un altro intervento delle Fiamme Gialle ha avuto ampio spazio sui quotidiani: i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti ad inizio anno per un incendio a Mulinu Becciu. La sala operativa 115 ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento che ha messo in sicurezza lo stabile evacuando gli appartamenti sovrastanti che erano stati invasi dal fumo.