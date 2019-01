Rubano Gesù Bambino dalla chiesa e postano la loro “prodezza” su Fb: l ‘ira di Meloni (video)

«A Lissone 4 giovani rubano Gesù Bambino dal presepe di una chiesa, pubblicando poi sui loro profili social gli attimi del furto con ogni tipo di blasfemia. Per questi 4 bulletti ignoranti qualche anno di lavori socialmente utili non farebbe male!». Così Girogia Meloni commenta la prodezza di alcuni baloridi del paese in provincia di Monza. Le Feste natalizie offrono portroppo, tra le altre cose, anche il pretesto per manifestazioni di teppismo.