Anniversario del Tricolore, Casellati: «Simbolo d’identità da difendere nel mondo globale»

“La nostra bandiera rappresenta l’italianità più vera e profonda; simboleggia quell’idea di Patria -Terra dei padri- che ha segnato il cammino della nostra identità. Un cammino certamente non semplice, fatto di lotte e conquiste, sacrifici e martirii; un cammino che oggi ci consegna l’Italia così come la conosciamo: libera, democratica, solidale”. Lo ha affermato il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Reggio Emilia per le celebrazioni del 222/mo anniversario del Tricolore.

«Essenza di italianità»

” Il Tricolore -ha proseguito la seconda carica dello Stato- ha sempre accompagnato le tappe della nostra storia. È la prima e più profonda immagine del nostro Paese, ci rappresenta tutti e, proprio per questo, deve essere amato, custodito, rispettato”. “La nostra bandiera è l’essenza stessa dell’italianità, dei valori che sono a fondamento del nostro Stato di diritto, del nostro vivere comunitario. Nell’economia e nell’ingegno, nel sapere e nelle arti, nelle scienze e nell’eno-gastronomia, nella moda e nello sport, nel cinema e nella musica, l’italianità è il nostro tratto distintivo: è il valore aggiunto -ha concluso Casellati- di chi affronta le sfide della globalizzazione difendendo la propria storia e le proprie tradizioni: a partire dalle radici cristiane alla base della nostra comunità”.