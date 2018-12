Un 2018 d’inferno per i medici del Ssn: dal fango delle fake news alle aggressioni

Alcuni dicono che sia stato un anno nero. Altri sostengono che “nero” è troppo poco e che è stato un anno orribile. Fatto sta che il 2018 si è rivelato un incubo per i medici del Servizio sanitario nazionale e per il 2019 le prospettive non sono buone. Si teme che siano altri dodici mesi di fuoco. I medici hanno dovuto subire tante fake news, tese a minare la credibilità della professione. Non hanno visto smuovere un contratto nazionale che è fermo da anni (proprio per questo c’è stato lo sciopero di novembre). Si sono trovati di fronte a situazioni di pericolo, con centinaia di aggressioni e violenze ai loro danni (3mila l’anno secondo la Fiaso). Senza dimenticare la cronica carenza di personale che vede già oggi un “buco” di diecimila lavoratori.

Monta la protesta dei medici