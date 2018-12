Sondaggio Swg, il Pd va a picco. Cresce Fratelli d’Italia

Pd nella voragine. Tiene banco lo “sprofondo rosso” in cui sta cadendo, rilevazione dopo rilevazione, il partito del segretario uscente Maurizio Martina, che nella consueta rilevazione del lunedì – il sondaggio Swg per il TgLa7 – cala sotto il il 17%. Dai da brivido. Secondo il sondaggio illustrato nel Tg da Enrico Mentana, la Lega toccherebbe il 33%, guadagnando un punto nell’ultima settimana. La trattativa all’ultimo “saldo” con Bruxells sembrerebbe non toccare la fiducia degli elettori. Va bene Fratelli d’Italia, che si consolida e cresce.

Centrodestra al 45%

Il partito guidato da Giorgia Meloni – da metà novembre è l’unico partito che non registra cali – guadagna lo 0,3 per cento e arriva al 4 netto. Il buon momento di Fratelli d’Italia porterebbe un’eventuale coalizione di centrodestra a quota 45%. Un dato politico quanto mai significativo.