Somalo scaraventa una donna tra le auto in corsa: lei è in ospedale, lui a spasso. Monta la protesta

La storia, drammatica quanto inaccettabile, è questa: siamo a Firenze, e come riportato dall’edizione locale di Firenze Today in base alle testimonianze dei passanti che hanno assistito alla scena folle e inspiegabile, una «donna si trovava davanti alla stazione Leopolda, ferma al semaforo di un viale molto trafficato del capoluogo toscano e mentre aspettava insieme ad altri passanti si è sentita spingere in mezzo alla carreggiata dove sfrecciavano le macchine a velocità sostenuta». A scaraventarla tra le auto in corso, gratuitamente, è stato un richiedente asilo somalo, un 31enne, incensurato, irregolare in Italia dopo che gli era scaduto il permesso di soggiorno per asilo politico, che dopo un primo arresto è tornato immediatamente a piede libero in attesa di rispondere delle accuse che gravano a suo carico…

Firenze, somalo scaraventa una donna tra le auto in corsa

La storia, insomma, è quella di una tragedia sfiorata e di una decisione della magistratura centrata: ma ancora una volta a favore dell’immigrato violento. Una storia il cui drammatico e inspiegabile epilogo rileva la donna 53enne, vittima della brutale e gratuita aggressione, in ospedale con la lussazione della spalla e una frattura pluriframmentata e scomposta dell’omero: una diagnosi per cui è previsto che la donna esca dal nosocomio con una prima prognosi è di 30 giorni, e con la previsione di venire sottoposta a breve a un delicato intervento chirurgico. Lui, invece, l’aggressore accolto nel Belpaese dove risulta irregolare dopo che gli è scaduto il permesso di soggiorno per asilo politico, dopo un primo arresto è tornato immediatamente a piede libero: ed è a spasso per Firenze come se nulla fosse accaduto… E pensare che, se non c’è scappato il morto, è solo per un caso fortuito e grazie al fatto che, come riferisce tra gli altri anche il Giornale sul suo sito in queste ore, «fortunatamente la donna è caduta in ginocchio e la Mercedes che passava l’ha solamente urtata e non travolta, la conducente si è fermata per prestarle subito dei soccorsi come i passanti che hanno assistito alla scena». scena che, e non poteva essere altrimenti, si è conclusa con la folla di passanti pronta a bloccare e ad accerchiare il somalo autore del folle gesto, salvato dal linciaggio dal tempestivo arrivo della polizia intervenuta prima che la situazione degenerasse ulteriormente…