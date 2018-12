A Pennisi crolla la statua del santo che protegge dai terremoti (video)

A Pennisi, frazione di Acireale, il sisma ha fatto crollare la statua di Sant’Emidio, santo protettore dai terremoti. La statua eretta in onore del santo sulla chiesa di Santa Maria del Carmelo è venuta giù con la scossa che nella notte tra Natale e Santo Stefano ha colpito i comuni alle pendici dell’Etna. Sant’Emidio è il patrono della città di Ascoli Piceno ma è soprattutto considerato il santo che protegge dai terremoti: esistono diverse versioni della tradizione a cui la sua storia è legata, una delle quali racconta che appena arrivato a Ascoli toccò le mura della città e subito un violento sisma distrusse tutti i templi pagani. Nel 1703 un sisma devastò il centro Italia e le Marche, ma non la città di Ascoli, si dice protetta proprio dal suo patrono, in onore del quale nel 1717 fu edificata una chiesa al cui interno vi è la grotta dove Emidio morì.