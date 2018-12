Satana, spopola la satira di Crozza. Ma Buttafuoco demolisce i bigotti laici (video)

Non finiscono di andare in scena le grandi risate su quanto detto da Cristiano Ceresani, capo di gabinetto del ministro della Famiglia, il troppo cattolico Lorenzo Fontana, a proposito di Satana e della devastazione del pianeta. Sui social rimbalza da un account all’altro il video di Maurizio Crozza che, complice Fabio Fazio a Che tempo che fa, tratta Ceresani come un povero mentecatto intriso di superstizioni. “Secondo Ceresani Satana sarebbe sceso sulla terra su un furgone Euro 1 Diesel con il climatizzatore a manetta fumando e bruciando la plastica…”. E giù risate a crepapelle, ignorando il fatto che per i credenti Satana non è proprio un soggetto da gag, basterebbe ricordare i numerosi accenni alla sua esistenza avvenuti anche sotto il pontificato di Paolo VI, per non parlare delle volte in cui è stato nominato anche da un papa ritenuto progressista come quello attuale.

Si sorvola sul fatto che Ceresani, nel suo discorso a Uno Mattina, stava parlando di un libro, Kerygma. Il Vangelo degli ultimi giorni, e che le sue parole si riferivano alla storia umana che, come insegna la teologia cattolica fin dai tempi di Sant’Agostino, si svolge dopo la Caduta. La storia della “citta terrena” è dunque anche una storia di decadenza, di degrado del Creato (di qui l’evocazione di temi ecologici) e di corruzione spirituale, perché alla sua origine vi è l’allontanamento dell’uomo da Dio (peccato originale). Nulla di strano per un cattolico, nulla di fantasioso per un credente. Si può senz’altro dire che Ceresani ha utilizzato toni e temi apocalittici, ma non certo trattarlo alla stregua di un paranoico su cui tessere barzellette.

Ecco comunque cosa ha detto veramente Ceresani: “Nell’uomo agiscono forze trascendenti, nel cuore dell’uomo agisce la tentazione, io nel libro cerco di spiegare come il fatto che Satana, negli ultimi tempi che precedono la Parusia, sarà scagliato sulla Terra con grande furore, sapendo che gli resta poco tempo proprio per prendere di mira il creato e la creazione, è un dato teologico. (…) Perché andando a leggere nelle Scritture questo tema dello sconvolgimento finale viene evocato? Lo paragono a quel che accade oggi, e quel che accade oggi è qualcosa di totalmente inedito nella storia dell’umanità, che non è mai accaduto“.

Contro i bigotti laici che si danno di gomito ironizzando sulle parole di Ceresani ha scritto sul Tempo Pietrangelo Buttafuoco: “Cerasani parla e si aprono le cataratte dal cielo plumbeo della volta conformista… cosa ne sarebbe del dott. Cerasani se invece che capo gabinetto di Fontana fosse ancora quello che era appena poco tempo fa, ovvero il capo dell’ufficio legislativo di Maria Elena Boschi? Di certo non se ne sarebbe fatto, intorno a lui, un rogo. Non sarebbe oggi il capro espiatorio del lavacro laicista. E come ogni matricolino, al seguito di un suo Faust, scorgendo nell’anticamera del ministero qualunque Mefistofele, il dott. Cerasani, potrebbe chiedergli: “E che cosa vuoi tu darmi, povero diavolo?””.