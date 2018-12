Sanremo, dal coraggioso Cristicchi a Irama e Ultimo. Ed Einar sale sul trono (video)

Dai nomi dei primi 11 big del Festival svelati durante la serata d’esordio del Sanremo Giovani emerge un elemento: la presenza sul palco di Claudio Baglioni, che aveva garantito il record di ascolti, non sarebbe bastata a colmare la lacuna delle vendite, che lo scorso anno sono state di gran lunga inferiori alle attese. Infatti, a differenza della passata edizione, sono stati scelti artisti che solitamente riescono a sfondare piazzando i loro pezzi ai primi posti delle classifiche. Quindi, spazio ai talent, com’è giusto che sia, per coprire la fascia degli adolescenti. Poi, chiaramente, sono stati “chiamati” artisti con carriere ultradecennali e sono state fatte scelte coraggiose, come quella di riportare sul palco Simone Cristicchi, demonizzato dalla sinistra per aver portato in scena il dramma delle Foibe con l’interpretazione autentica.

I primi 11 big in gara sono:

1 – Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me

2 – Il Volo con Musica che resta

3 – Ghemon con Rose viola

4 – Paola Turci con L’ultimo ostacolo

5 – Simone Cristicchi con Abbi cura di me

6 -Nek con Mi farò trovare pronto

7 – Motta con Dov’è l’Italia

8 – Irama con La ragazza col cuore di latta

9 – Ultimo con I tuoi particolari

10 – Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte

11 – Zen Circus con L’amore è una dittatura

A questi nomi si aggiunge Einar, che ha vinto la serata dei Giovani conquistando il passaporto per entrare in gara con i big a febbraio. È esploso ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso del talent show, il giovane si è cimentato nella scrittura di inediti. Alla fine di Amici, si è classificato terzo, diventando la vera rivelazione del programma. Nel giro di pochi mesi, Einar Ortiz si è ritrovato dal lavoro in fabbrica nel bresciano, come tornitore, al successo grazie a un talent show. È arrivato a Sanremo Giovani con Centomila volte e un piccolo giallo: il titolo era uguale a un’altra canzone scritta da uno dei due autori del testo.

La performance di Einar