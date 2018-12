Salvini: «Il rimpasto è un’ipotesi falsa. Non conoscevo Di Maio, poi…» (video)

«Rimpasti? Ipotesi surreali e totalmente false». È quanto afferma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. «Squadra che vince non si cambia, siamo il governo col più alto indice di fiducia dei cittadini in Europa». E alla festa della Lega ad Albino affronta vari aspetti della politica e del calcio: «Non avrei mai pensato di andare al governo con i Cinque Stelle, io non ho mai incontrato Di Maio nella vita e devo confessarvi che avevo dei dubbi» (nel primo video il passaggio completo). Sulla protesta dei sindacati: «Invito i pensionati a valutare la loro busta persone e a dirci se ci saranno più o meno soldi, i pensionati avanno più soldi nel 2019 rispetto al 2018» (secondo video). «Renzi e Gentiloni sono già stati licenziati dagli italiani io non perdo tempo a replicare a loro» (terzo video). «C’è ultras e ultras, coi violenti nessuna pietà ma non tutti lo sono».