Roma, la verità sul suicidio della mamma con le figlie: le gemelline erano malformate

Nessuno sapeva spiegarsi l’origine di quel gesto, se con una possibile depressione post partum, ma oggi emergono nuovi dettagli sul suicidio della mamma, Pina Orlando, che due giorni fa si è lanciata da un ponte sul Tevere, a Roma, stringendo a sé le due gemelline, dopo averne persa una terza al momento del parto: le neonate erano nate con gravi malformazioni, una era cieca, ed è questo che potrebbe aver scatenato la depressione della donna, di origini abruzzesi, che di notte si è allontanato dalla sua casa del quartiere Testaccio lanciandosi dal ponte dopo qualche decina di metri a piedi, con le bambini avvolte in una coperta.

Secondo il quotidiano Leggo, Sara e Benedetta Di Pasquo erano nate con gravi malformazioni. “Una aveva gravi problemi motori forse irreversibili che l’avrebbero costretta alla carrozzella e l’alrea era cieca. Questi ulteriori raccapriccianti particolari uniti alla morte della terza gemella morta prima del parto avrebbero contribuìto ad aggravare la forma depressiva di cui soffriva Giuseppina Orlando”. Nonostante la vicinanza del marito e dei familiari, la 38 enne non avrebbe retto la situazione e si sarebbe sentita personalmente in colpa con il marito, fino al punto di decidere di liberare l’uomo dalle sua presenza e da quella delle bambini malformate. Ma siamo nel campo delle ipotesi, ovviamente.