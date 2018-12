Rai, un piano per far fuori Fazio. Al suo posto torna Giletti?

Secondo un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano La Stampa l’attuale maggioranza di governo sta lavorando a un ribaltone in Rai per risolvere il “caso Fazio”. Il conduttore non sta simpatico a Matteo Salvini, che non ha mai voluto essere ospito del suo talk show Che tempo che fa, e il suo compenso non sta bene a Luigi Di Maio, che ha sollevato il caso in commissione Vigilanza. Tutto il centrodestra e anche il M5S, infine, non hanno visto favorevolmente la presenza di Carlo Cottarelli come ospito fisso del programma di Fazio. Di carne al fuoco della polemica se ne è accumulata tanta negli ultimi mesi e allora si pensa a un’alternativa, che prevede il ritorno in Rai di alcuni grandi nomi che sono andati via da viale Mazzini negli ultimi tempi. Di Maio ne ha citati alcuni: Gabanelli, Floris, Giletti, Porro, Giannini. Ma tra questi solo Giletti e Porro risultano graditi anche alla Lega. Del resto tra Non è l’Arena su La7 e Che tempo che fa è stata da subito una sfida all’ultimo zero virgola di share. Giletti ha dato un’impronta più nazionalpopolare al suo salotto domenicale, mentre Fazio ha mantenuto per il suo programma un timbro radical chic. E quando Giletti, lo scorso maggio, riuscì a battere negli ascolti Fazio, quando il suo programma Non è l’Arena debuttò su La7, non nascose uno scatto di orgoglio: “Il momento in cui ho sentito di aver svoltato è stato quando abbiamo battuto Rai 1 e Fabio Fazio, non tanto per un orgoglio personale perché in quella sera politicamente drammatica per il nostro Paese, con il nostro successo si aveva la conferma assoluta che La7 è una Tv di Servizio Pubblico”. Erano le ore in cui il presidente Mattarella aveva bloccato la nascita del governo giallo-verde ed era stata ventilata la procedura di impeachment.