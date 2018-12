Potenza, vogliono impedire il rimpatrio di 6 nigeriani: migranti in rivolta mettono a ferro e fuoco il Cpr

Potenza, migranti in rivolta. Ancora. E, ancora una volta, i disordini rischiano di finire nel sangue: sono state ore di violenza e di paura, quelle vissute questa notte nel Cpr di Palazzo San Gervasio a Potenza, dove gli immigrati ospiti de centro hanno tentato di impedire fisicamente l’esecuzione del provvedimento di rimpatrio previsto per 6 nigeriani.

Potenza, migranti in rivolta: vogliono impedire il rimpatrio di 6 nigeriani

Gli immigrati in rivolta, pronti a scagliarsi contro e ad aggredire gli agenti arrivati nel Cpr per prelevare e destinare al rimpatrio un gruppo di nigeriani, hanno appiccato addirittura un incendio all’interno della struttura dando fuoco a mobili e a qualunque cosa fosse combustibile, prelevato in almeno due degli edifici della struttura potentina, messa a ferro e fuoco in modo da creare un diversivo e da inscenare la pericolosa ribellione contro il provvedimento. e allora, in base a quanto riportato dalle forze dell’ordine e da siti locali, e rilanciato poi, tra gli altri, dal sito de Il Giornale, «cinque uomini in divisa sono stati brutalmente aggrediti e bersagliati con ogni genere di oggetto». a quel punto sono scatti i rinforzi con l’invio sul luogo, divenuto una polveriera pronta ad esplodere, di altre unità pronte a intervenire in aiuto dei colleghi in difficoltà. e sul posto si sono presentati sia uomini della polizia scientifica che vigili del fuoco incaricati di spegnere l’incendio che nel frattempo divampava pericolosamente.