Si svolgerà in Italia il Congresso Mondiale delle Famiglie 2019: numerose le adesioni

Crescono le adesioni al XIII Congresso Mondiale delle Famiglie (World Congress of Families, WCF), in programma a Verona dal 29 al 31 marzo 2019 organizzato dall’IOF (Organizzazione Internazionale delle Famiglie) e dalle associazioni promotrici del Family Day, (Pro vita, Generazione Famiglia e Comitato Difendiamo i Nostri Figli). Il Congresso Mondiale delle Famiglie è un evento pubblico internazionale di grande portata che intende rimettere la famiglia naturale, unità stabile e fondamentale della società, al centro del dibattito pubblico. Ogni anno si svolge in diversi Paesi del mondo. Quest’anno l’evento “italiano” assume una valenza maggiore visto che arriva a poche settimane dalle elezioni europee che molti considerano decisive per il futuro dell’Unione europea. Anche i temi pro life saranno destinati a trovare spazio nei programmi dei partiti politici che si presenteranno al voto, considerando che la crisi demografica è una delle emergenze maggiori che riguarda in questo preciso momento storico il continente europeo. Sarà importante capire quindi anche quali forze politiche o schieramenti intendono invertire questa tendenza negativa in atto.

Quello che salta agli occhi, però, sono appunto le adesioni che stanno arrivando e che appaiono in crescita.Come quella della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha incontrato il presidente dell’IOF Brian S. Brown e il presidente di Generazione Famiglia Jacopo Coghe. Si tratta di un’adesione importante in considerazione del lavoro che FdI sta svolgendo nelle Istituzioni con iniziative, anche territoriali, rivolte a contrastare le politiche pro aborto e pro gender e per rilanciare la natalità.

Segue quella di Justin Majawa parlamentare del Malawi e fondatore di Save Orphans Ministry. E ci sarà anche don Fortunato di Noto fondatore e presidente dell’Associazione Meter. Infine sua Altezza serenissima la principessa di Thurn and Taxis Serene Highness. Queste ultime adesioni vanno così a completare un parterre di relatori già nutrito e composto da: Matteo Salvini vicepresidente del Consiglio italiano e ministro dell’Interno; Lorenzo Fontana ministro italiano per la Famiglia e la disabilità; il presidente della Moldavia Igor Dodon; Katalin Novak Segretario di Stato e Ministro per la Famiglia ungherese; Federico Sboarina sindaco di Verona; Massimo Gandolfini presidente del Family Day; Brian Brown Presidente dell’Organizzazione Internazionale per la Famiglia; Allan Carlson Autore e co-fondatore dell’Howard Center; S.E. Ignazio Giuseppe III Patriarca della Chiesa cattolica sira; Konrad Glebocki Ambasciatore polacco in Italia; Lucy Akello Ministro ombra per lo sviluppo sociale dell’ Uganda; Luca Zaia governatore del Veneto; Theresa Okafor Presidente Foundation for African Cultural Heritage; Atilla Beneda Vice Ministro ungherese per la Famiglia.

«Le nuove adesioni stanno a testimoniare come intorno a questo evento, giorno dopo giorno, crescano interesse ed entusiasmo – commentano Brandi e Coghe, rispettivamente persidente e vicepresidente del Congresso Mondiale delle Famiglie – soprattutto perché è sempre più sentito il tema della difesa della famiglia naturale, anche alla luce dei dati sempre più allarmanti sul calo demografico in Italia e in Europa, seppur con lodevoli eccezioni. Con le elezioni europee alle porte sarà ancora più rilevante fare il punto della situazione e delineare strategie a medio e lungo termine che portino a cambiare radicalmente il volto di un’Europa fino ad oggi interessata a perseguire politiche che hanno favorito il disgregamento dell’istituzione familiare e la perdita di tante nuove vite a causa del ricorso sempre più massiccio agli aborti in molti Paesi””.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.wcfverona.org. dove sarà possibile reperire tutte le informazioni relative al congresso e come parteciparvi.