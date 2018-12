Nuovo exploit di Marine Le Pen con il 24%. Macron in caduta libera si ferma al 18

Nuovo exploit di Marine Le Pen che con il suo Rassemblement national supera il 24 per cento dei consensi. La leader della destra identitaria, frutto della ricostruzione del vecchio Front national dell’anziano padre, trae vantaggio anche dal pessimo momento che sta vivendo l’inquilino dell’Eliseo sotto la tempesta dei Gilet gialli.

Stando a un sondaggio Ifop per il Quotidien national, il movimento della Le Pen raccoglierebbe il 24 per cento dei voti, arrivando largamente in testa davanti a La Republique en Marche, il partito di monsieur le president che si ferma al 18%, se si votasse domenica in Francia. La lista di destra avanza dunque di due punti percentuali in un mese e di 4 rispetto ad ottobre. Quella di en Marche alleata di MoDem, perde un punto rispetto a un mese fa e due rispetto ad ottobre. Quanto agli altri partiti, il distacco è evidente: Républicains scende all’11% La France Insoumise al 9%, La liste Debout la France sale di 2 punti percentuali (8%) quella di Europe Ecologie Les Verts guadagna un punto (8%), il Partito socialista scende a 4,5% (-1,5%). Il sondaggio è stato realizzato prima degli annunci delle misure promesse da Emmanuel Macron per placare i gilet gialli.

Per Macron si mette davvero male, il presidente con il birignao, che è approdato all’Eliseo con un lusinghiero ma non straordinario 43 per cento, non è mai stato molto amato dalla Francia profonda, circondato di un’immagine appannata da arroganza, gaffes e qualche piccolo scandalo, anche se ha rappresentato mediaticamente un’ondata di novità che ha portato alla débacle dei partiti tradizionali. Lui, che si sente il giovane erede di Napoleone e Charles de Gaulle, è stato progressivamente ridimensionato dalle sue macronades (alla lettera cazzate). E adesso il popolo dei Gilet gialli gli chiede il conto.