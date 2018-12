Non si ferma l’epidemia di Ebola, le cifre fanno paura: 326 morti in Congo

«È la peggiore epidemia nella storia del Paese», ha affermato il ministro del Congo. E a parlare sono i numeri. Non si ferma il contagio da virus Ebola. Negli ultimi 21 giorni (dal 27 novembre al 18 dicembre) sono stati segnalati 114 nuovi casi confermati, riporta l’Oms, spiegando che «la risposta all’epidemia continua a essere una sfida complessa». In totale, da inizio epidemia al 18 dicembre i casi di Ebola sono stati 549 (501 confermati e 48 probabili), con 326 morti. Le «riluttanze della comunità» e il contesto di “conflitto” in cui si opera, sottolineano gli esperti dell’agenzia Onu per la salute, sono i fattori che «continuano a ostacolare le attività in alcune aree colpite».

Ebola, l’allarme e la lista delle vittime