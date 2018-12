“Non dite buon Natale, offende l’Islam”. La ministra ordina, la Meloni s’indigna

Meglio non dire Buon Natale, offende l’Islam, bisogna limitarsi a fare gli auguri, generici, in una società multiculturale… L’invito a tutti i cittadini tedeschi è arrivato in Germania da Annette Widmann-Mauz, ministro per l’Integrazione e per i Migranti, che ha comunque mandato gli auguri ai suoi elettori ma senza dire che in questi giorni si festeggia la nascita di Gesù, come gesto di “sensibilità” nei confronti di tutti i musulmani ospiti sul territorio tedesco. “‘A qualunque cosa crediate, vi auguriamo un buon inizio nel nuovo anno”, è il messaggio contenuto nel biglietto di auguri, che nascondeva la singolare omissione, la parolina Natale, come ha ammesso la diretta interessata spiegando la decisione alla base della sua scelta: non irritare i musulmani, cosa che tutti i tedeschi dovrebbero fare, nel nome dell’integrazione… La polemica è divampata subito, in Germania, con la decisione della ministra contestata perfino dell’estrema sinistra: “È triste che per una falsa tolleranza, diventi invisibile il Natale, la festa dell’amore”.

La reazione della Meloni

In Italia, invece, l’indignazione arriva dalla destra: “Ultimo delirio del politicamente corretto, Annette Widmann-Mauz, ministro tedesco per l’Integrazione e per i Migranti, ha deciso quest’anno che lei e il suo ministero faranno solo gli auguri “di buone feste”, senza citare il Natale e la nascita di Cristo, questo per “evitare di urtare la sensibilità dei cittadini e dei migranti islamici”. Per come la vedo io, chi si sente offeso dalla nostra storia, cultura e religione può anche rimanere a casa sua, oppure andare a vivere in Arabia Saudita o in Qatar, magari portandosi appresso gente come la ministra tedesca”, attacca Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.