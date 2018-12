Il solito delirio di Gino Strada: «Salvini bullo, disumano e volgare»

La carica dei buonisti. C’era da aspettarselo. Con la Open Arms che provoca il governo italiano tentando di far sbarcare in Italia frotte di migranti rifiutati da Malta e con Salvini che ribadisce la chiusura dei porti per la nave Open Arms, la parola passa ai buonisti e ai teorici che la linea del rigore è una liena barbara. Stavolta non è la Boldrini, è Gino Strada ad aprire il fuoco contro il ministro. La posizione del governo è «in linea con tutte le dichiarazioni precedenti» del ministro, dice con rabbia. «La solita volgarità, assenza di umanità, il solito bullismo nell’affrontare quelle che sono tragedie per altre persone».

Bullo, volgare e disumano. Così Gino Strada fondatore dell’Ong italiana Emergency, commenta all’Adnkronos il diniego del ministro dell’Interno allo sbarco nei porti italiani dei 200 migranti raccolti dalla nave spagnola Open Arms. Il problema di questi buonisti alla Gino Strada è che non sono minimamente sfiorati dall’ebrezza del dubbio. Non riservano, per esempio, lo stesso giudizio a quei cattivoni di Malta che anche loro hanno chiuso i loro porti in faccia ai 200 disgraziati. No. Il giudizio vale solo per il governo italiano identificato con il Salvini “disumano e bullo”. Questi paraocchi mettono una seria ipoteca sulla serietà di tali affermazioni. Del resto, ricordiamo cosa Strada ebbe il coraggio di dire quando accusò gli italiani di essersi più preoccupati per i ragazzini tahilandesi bloccati per giorni in una grotta che per la sorte dei migranti. Il rancore ha poi la meglio sulla lucidità e Gino Strada in modalità “bava alla bocca” straparla e va fuori tema: «Spero che reagiscano in molti, che comincino a farsi sentire. Io, personalmente, non ne posso più di leggere giornali su Salvini con chi canta o con chi va a letto – prosegue Strada- Piuttosto si dedicassero di più a recuperare i 49 milioni della Lega e destinarli ai migranti». la carica dei buonisti è appena iniziata.