Meloni. «La Raggi è un cataclisma, l’esercito per le buche sancisce la sua incapacità»

Sul suo profilo Fb Giorgia Meloni rilancia caso Roma e sulla decisione del governo di far intervenire l’Esercito per riparare le buche delle strade che flagellano la Capitale. «Con un emendamento alla manovra, il M5S ha deciso che sarà l’Esercito a tappare le buche di Roma – spiega la leader di Fratelli d’Italia- . I militari, che possono essere impiegati in attività di questo tipo unicamente in caso di eventi eccezionali come terremoti o alluvioni, saranno costretti a scendere in campo per rimediare all’incapacità dell’amministrazione grillina. I Cinquestelle ammettono che il loro sindaco Raggi è una calamità naturale per Roma e i romani». E’ vero.

«Raggi calamità naturale»

La Raggi per i romani è una calmità e i cinquestelle al governo avallano in qualche modo il concetto. Il ragionamento di Giorgia Meloni non fa una grinza. Ricorrere all’Esercito è l’“extrema ratio” a cui si dovrebbe ricorrere. E solo ipotizzare che i miliari che dovrebbero intervenire in casi eccezionali, in situazioni di grave emergenza, siano lungo le vie della Capitale a fare i “tappabuche” e svolgere un lavoro che doveva rientrare nella normale amministrazione della giunta Raggi, fa rabbia, molta rabbia.

Una Giorgia Meloni a tutto campo dai social ha poi attaccato su un tema ben più ampio delle buche di Roma. L’Assemblea Generale dell’Onu ha infatti approvato oggi il Global Compact per i rifugiati. Solo Stati Uniti e Ungheria hanno votato contro il documento, tre paesi si sono astenuti, mentre altri non hanno partecipato al voto. L’Italia ha votato a favore. Di questo Giorgia Meloni si scandalizza e chiede conto al governo: «Apprendo che le Nazioni Unite hanno approvato il Global Compact sui rifugiati, preludio di quello sui migranti. Apprendo anche che il governo italiano ha votato a favore. Scusate, ma chi e dove ha deciso il voto italiano?», scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia. Infatti mentre il Global Compact su migranti è stato bocciato da diversi Paesi, come ha fatto anche l’Italia, quello sui rifugiati non ha avuto la stessa attenzione mediatica.