Meloni: «Facciamo la rivoluzione del presepe, difendiamo le nostre tradizioni» (video)

La rivoluzione del Presepe. È l’appello di Giorgia Meloni all’insegna del rispetto delle radici popolari nazionali ed europee a due settimane dal Natale. «La nostra identità e le nostre tradizioni sono sotto attacco, per questo vi ripropongo il mio appello: facciamo insieme la rivoluzione del presepe!», si legge nella pagina Facebook della leader di Fratelli d’Italia che posta un video di due minuti che la immortala mentre è in procinto di completare il suo presepe collocando le ultime pecorelle di fronte alla grotta della Natività.

«Non si tratta di essere cristiani o no», dice la Meloni che esordisce con ironia: «Io sono cintura nera di Alberi di Natale, sono bravissima, quest’anno però ho deciso di cambiare, di fare il Presepe quando non lo fa più nessuno, l’ho deciso da quando nelle scuole si dice che offenderebbe le coscienze non cristiane. Io non riesco a farmene una ragione – spiega l’ex ministro della Gioventù – mi chiedo come fa un bambino che nasce in una mangiatoia a offendere qualcuno. Ma come fa la mia cultura a offendere? Io chiedo rispetto. Credo nella laicità dello Sato perché me lo ha insegnato questo bambino che nasce, credo nella sacralità della vita perché me lo ha insegnato questo bambino che nasce, e credo nella solidarietà».